ЦСКА — «Зенит»: прогноз и ставка на матч Евролиги

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Евролиги ЦСКА — «Зенит».

Ставка: победа ЦСКА с форой (-7) за 1.79.

«Армейцы» добавили после бледного старта сезона, разобрались в конфликте между Майком Джеймсом и Димитрисом Итудисом. Да и повадились обыгрывать всё живое на своём пути. Предыдущее поражение состоялось 9 ноября, тогда в Единой лиге ВТБ уступили «Химкам» со счётом 78:86.



С тех пор — 10 побед подряд. Во вторник на славу покуражились с довольно крепким «Анадолу Эфес» — 100:65. Быстро сняли все вопросы, что позволило расширить ротацию во второй половине и поберечь силы лидеров. Играли в Москве, никаких перелётов не было. То есть хозяева должны сохранить свежесть.



«Зенит» продолжает радовать. Изначально высокие ожидания были от «Химок», но те полностью проваливают сезон. А вот санкт-петербуржцы держатся очень уверенно. До сих пор не проигрывали в Евролиге больше одного матча подряд. С такой стабильностью выход в плей-офф никуда не денется.



Хавьер Паскуаль заслуживает самых тёплых слов в свой адрес, ведь помимо классного выступления в Европе удаётся лидировать в Единой лиге ВТБ. Однако зацепиться с ЦСКА будет сложно. На то есть сразу несколько причин. Первая довольно банальна — состав у москвичей крепче и глубже, а победная серия добавила уверенности.



Вторая — календарь. «Зенит» провёл предыдущий матч на день позже, 16 декабря. То есть выходить на паркет придётся через день, что само по себе сложно. И самое главное — с «Баварией» оставили много сил и нервов. Победу утащили только в последней четверти (79:75), хотя проигрывали с первых минут.



Ротация у сине-бело-голубых не самая глубокая, в Евролиге играют в восемь с половиной человек. Разница в свежести должна помочь ЦСКА реализовать преимущество в классе. Ну и свой паркет наверняка способен сказаться. В трёх предыдущих очных встречах красно-синие уверенно брали верх — 87:70, 82:63 и 87:78.



Оборона у гостей довольно крепкая, под сотню они не пропустят даже на фоне усталости. Но в атаке выдерживать планку будет тяжело. Мы бы выбирали между Ф1 (-7 очка) за 1.79 и П1 + тотал меньше 155.5 очка за 2.25.