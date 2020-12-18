«Тамбов» — «Урал»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Тамбов» — «Урал».
Ставка: победа «Урала» с форой (-1) за 1.94.
«После 18 туров текущего сезона «Тамбов» опустился на дно турнирной таблицы. В активе «горожан» три победы и три мирных исхода, которые принесли 12 очков, что уже на восемь меньше, чем у 12-й команды и сегодняшнего противника из зоны безопасности.
Провально сыграла линия атаки хозяев, которая всего 12 раз поражали ворота соперника, при этом пропускали 28 раз.
«Урал» одержал четыре победы и восемь раз сыграл вничью, что принесло 20 очков и 12-е место. Екатеринбург забивал 15 раз, что очень мало для такого уровня. После победы над «Сочи» (1:0) гости проиграли на выезде «Зениту» (1:5) и сыграли вничью с ЦСКА (2:2).
В составе гостей не смогут принять участие в игре Погребняк и Баклов.
Лично мне жалко «Тамбов». Команда играет не основным составом, помимо того, игроки не выходят на замену. Если «Уралу» не обыгрывать такого соперника и в таком состоянии, то, наверное, нечего команде делать в высшей лиге.
Предполагаю успех команды гостей, на что и предлагаю сделать ставку», — сказал Мостовой.
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