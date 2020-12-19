«Байер» – «Бавария»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Германии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Бундеслиги «Байер 04» — «Бавария».



Ставка: тотал больше 3.5 гола за 2.03.



«Лидер на сегодняшний день встречается со своим преследователем. «Байер» лидирует в чемпионате, а «Бавария» идёт второй, отставая на одно очко. Есть легкий сюр в этой ситуации, хотя в итоговой победе «Баварии» в чемпионате, думаю, мало, кто сомневается.



Рано или поздно мюнхенцы наберут ход и начнут стабильно побеждать, хотя в последнее время они стали терять очки. Так, в пяти встречах «Бавария» трижды позволила себе сыграть вничью. Однако у «Баварии» нет больших проблем с составом или тренерским штабом. У неё стоит вопрос только мотивации.



«Байер» же слегка неожиданно занял первое место в последних турах. Ещё недавно «Бавария» и «Лейпциг» его опережали. Однако три победы подряд и потери очков у соперников позволили клубу из Леверкузена на время стать лидером. Посмотрим, сколько это продлится. Высока вероятность, что «Бавария» отодвинет «Байер» с первого места после их матча.



Хотя «Байер» сейчас можно только похвалить. Команда, которая лишилась перед новым сезоном Хавертца и Фолланда, сейчас выступает весьма неплохо. В пяти турах у неё четыре победы и одна ничья. Структура, которую выстроил тренер, сейчас даёт результат. Оказалось, что незаменимых бойцов у «Байера» нет. Этот клуб показывает отличный футбол и по праву занимает первое место в таблице.



Но как и любой другой команде, «Байеру» будет тяжело с «Баварией». Мюнхенцы наверняка подойдут к этой игре с нужным настроем. Давно они не получали к себе в соперники такого раздражителя.



Я считаю, что игра будет открытой. Забивают обе команды достаточно — по результативности они занимают лидерские позиции. Можно тут также вспомнить недавний матч «Баварии» с другим лидером Бундеслиги – «Лейпцигом». Там была равная борьба, в которой соперники так и не определили победителя. Закончили перестрелку голами они на счете 3:3.



Так что в этом матче я тоже жду голов. Остановлюсь на весьма простом, на мой взгляд, варианте — предлагаю поставить на «тотал больше 3.5 гола».