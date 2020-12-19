Биатлон сегодня: прямая трансляция гонок, какой канал покажет

С 17 по 20 декабря в Хохфильцене (Австрия) будет проходить четвёртый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире гонки покажет телеканал Матч ТВ.



Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Хохфильцен, Австрия

Расписание соревнований



19 декабря

15:00 — гонка преследования, мужчины

17:00 — гонка преследования, женщины



20 декабря

14:00 — масс-старт, мужчины

16:25 — масс-старт, женщины



В заявку мужской сборной России на этап Кубка мира в Хохфильцене вошли Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили. В состав женской команды вернулась Татьяна Акимова.



В общем зачёте у мужчин лидирует норвежец Йоханнес Бё, у женщин — его соотечественница Марте Рёйселанд.