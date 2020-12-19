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Биатлон, Кубок мира: расписание на сегодня, календарь гонок 19.12.2020, где смотреть

Биатлон, Кубок мира: расписание на сегодня, календарь гонок 19.12.2020, где смотреть
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С 17 по 20 декабря в Хохфильцене (Австрия) будет проходить четвёртый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире гонки покажет телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Хохфильцен, Австрия
Расписание соревнований

19 декабря
15:00 — гонка преследования, мужчины
17:00 — гонка преследования, женщины

20 декабря
14:00 — масс-старт, мужчины
16:25 — масс-старт, женщины

В заявку мужской сборной России на этап Кубка мира в Хохфильцене вошли Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев и Карим Халили. В состав женской команды вернулась Татьяна Акимова.

В общем зачёте у мужчин лидирует норвежец Йоханнес Бё, у женщин — его соотечественница Марте Рёйселанд.

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