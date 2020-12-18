Эксперты назвали фаворита РПЛ перед зимней паузой

РПЛ практически ушла на зимнюю паузу. Осталось сыграть лишь один матч — сегодня «Тамбов» примет «Урал». После 19 туров в первенстве лидирует «Зенит», у него 41 очко. У ЦСКА 37 очков, у «Спартака» в активе 35 очков. Далее идут «Сочи» (33), «Ростов» (32), «Динамо» (30) и «Краснодар» (30). Эксперты назвали фаворита всего сезона.
По мнению букмекеров, главный претендент на победу в РПЛ в сезоне-2020/2021 – «Зенит». Поставить на титул команды Сергея Семака можно за 1.20. Пари на 1000 рублей принесёт 1200 рублей при удачном исходе.
Ниже эксперты оценили шансы ЦСКА. Коэффициент на победу этой команды — 5.00. А вот шансы «Спартака» после заявления Доменико Тедеско о грядущем уходе резко упали — коэффициент на чемпионство спартаковцев 13.00. Среди претендентов также называют «Ростов» (34.00), «Сочи» (51.00), «Динамо» (51.00) и «Краснодар» (67.00).
В 20-м туре, который запланирован ориентировочно на 28 февраля, «Зенит» примет «Ростов», ЦСКА на выезде сыграет с «Локомотивом», а «Спартак» дома поборется с «Рубином».
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