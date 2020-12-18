Россия — Чехия, 19 декабря 2020, ставки и коэффициенты на матч Кубка Первого канала

19 декабря 2020 года сборная России встретится с командой Чехии на Кубке Первого канала. Это второй этап Еврохоккейтура в сезоне-2020/2021. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на Первом канале.



По оценке букмекеров, сборная России — фаворит встречи. Поставить на победу нашей сборной можно с коэффициентом 1.75. Сделать ставку на чешскую команду в основное время можно с коэффициентом 3.80. На ничейный исход предлагают ставки за 4.60.



Поставить на победу России с учётом возможных овертайма и серии буллитов можно с коэффициентом 1.45. На Чехию принимают ставки за 2.75.



В первом матче Кубка Первого канала Россия по буллитам обыграла команду Швеции (4:3). Сборная Чехии в основное время проиграла Финляндии 3:4.