Россия — Чехия: прогноз на матч Кубка Первого канала — 2020
19 декабря 2020 года сборная России встретится с командой Чехии на Кубке Первого канала. Это второй этап Еврохоккейтура в сезоне-2020/2021. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на Первом канале.
По оценке букмекеров, сборная России — фаворит встречи. Поставить на победу нашей сборной можно с коэффициентом 1.75. Сделать ставку на чешскую команду в основное время можно с коэффициентом 3.80. На ничейный исход предлагают ставки за 4.60.
Поставить на победу России с учётом возможных овертайма и серии буллитов можно с коэффициентом 1.45. На Чехию принимают ставки за 2.75.
В первом матче Кубка Первого канала Россия по буллитам обыграла команду Швеции (4:3). Сборная Чехии в основное время проиграла Финляндии 3:4.
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