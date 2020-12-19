«Боруссия» М — «Хоффенхайм»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 13-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Хоффенхайм».
Ставка: ничья за 4.15.
«Боруссию» и «Хоффенхайм» штормит после изнуряющего участия в еврокубках. Мёнхенгладбах не знает побед пять матчей подряд (включая два в Лиге чемпионов), конкретно в Бундеслиге у команды ничьи в трёх последних турах. Причём в мид-уик «Боруссия» чудом спасла ничью во Франкфурте: ещ1 на 89-й минуте «Айнтрахт» вел — 3:1, но ухитрился пропустить в добавленное время дважды. «Хоффенхайм» после триумфального выступления в Лиге Европы проиграл две встречи — разгром в Леверкузене (1:4) и сухое поражение от «Лейпцига» дома. Интересно, что четыре последних матча этих соперников в Бундеслиге на поле «Боруссии» завершились вничью и все они были результативными. Попробую наудачу заложиться на пятую подряд ничью! Она, мне кажется, плюс-минус отражает текущий расклад сил.
Полагаю, что и сейчас оба соперника сумеют отличиться: для «Хоффенхайма» два нуля подряд — перебор, а хозяева обладают очень результативной атакой. Но коэффициент на такую ставку невысок — около 1.4. Он подойдёт для экспресса».
- 19 декабря 2020
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:01
-
09:00
-
08:43
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
00:19
- 18 декабря 2020
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00