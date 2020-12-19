«Боруссия» М — «Хоффенхайм»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 13-го тура Бундеслиги сезона-2020/2021 «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Хоффенхайм».

Ставка: ничья за 4.15.

«Боруссию» и «Хоффенхайм» штормит после изнуряющего участия в еврокубках. Мёнхенгладбах не знает побед пять матчей подряд (включая два в Лиге чемпионов), конкретно в Бундеслиге у команды ничьи в трёх последних турах. Причём в мид-уик «Боруссия» чудом спасла ничью во Франкфурте: ещ1 на 89-й минуте «Айнтрахт» вел — 3:1, но ухитрился пропустить в добавленное время дважды. «Хоффенхайм» после триумфального выступления в Лиге Европы проиграл две встречи — разгром в Леверкузене (1:4) и сухое поражение от «Лейпцига» дома. Интересно, что четыре последних матча этих соперников в Бундеслиге на поле «Боруссии» завершились вничью и все они были результативными. Попробую наудачу заложиться на пятую подряд ничью! Она, мне кажется, плюс-минус отражает текущий расклад сил.



Полагаю, что и сейчас оба соперника сумеют отличиться: для «Хоффенхайма» два нуля подряд — перебор, а хозяева обладают очень результативной атакой. Но коэффициент на такую ставку невысок — около 1.4. Он подойдёт для экспресса».