«Лацио» — «Наполи»: прогноз Георгия Черданцева на матч Серии А

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Лацио» — «Наполи».

Ставка: обе забьют за 1.72.

«Думаю, “Наполи” не проиграет. У “Лацио” очень сложная ситуация с травмированными игроками. И после выполнения основной задачи — выхода из группы в Лиге чемпионов — “Лацио” на пределе сил доигрывает эту часть сезона. Но впереди еще матч на выезде с “Миланом”. Мне кажется, Индзаги распределит имеющиеся силы в пользу битвы с лидером Серии А (хотя могу ошибаться).



О результате матча я бы не говорил. Хотя считаю, что “Лацио” не победит в этой встрече. Что касается “Наполи”, то ничья для подопечных Гаттузо — хороший результат.



Что из этого следует? Думаю, счет будет около 1:1. На гол хорошие шансы у той и у другой команды. Хотя у “Наполи” Мертенс и Инсинья скорее всего не сыграют. Но и у “Лацио” тоже много проблем.



Может ли быть 0:0? Вполне. Но, считаю, по голу обе команды забьют. Тем более “Лацио” в семи последних матчах обменивался голами с оппонентами».