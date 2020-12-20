Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Лацио» — «Наполи»: прогноз Георгия Черданцева на матч Серии А

«Лацио» — «Наполи»: прогноз Георгия Черданцева на матч Серии А
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Лацио» — «Наполи».

Ставка: обе забьют за 1.72.

«Думаю, “Наполи” не проиграет. У “Лацио” очень сложная ситуация с травмированными игроками. И после выполнения основной задачи — выхода из группы в Лиге чемпионов — “Лацио” на пределе сил доигрывает эту часть сезона. Но впереди еще матч на выезде с “Миланом”. Мне кажется, Индзаги распределит имеющиеся силы в пользу битвы с лидером Серии А (хотя могу ошибаться).

О результате матча я бы не говорил. Хотя считаю, что “Лацио” не победит в этой встрече. Что касается “Наполи”, то ничья для подопечных Гаттузо — хороший результат.

Что из этого следует? Думаю, счет будет около 1:1. На гол хорошие шансы у той и у другой команды. Хотя у “Наполи” Мертенс и Инсинья скорее всего не сыграют. Но и у “Лацио” тоже много проблем.

Может ли быть 0:0? Вполне. Но, считаю, по голу обе команды забьют. Тем более “Лацио” в семи последних матчах обменивался голами с оппонентами».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020