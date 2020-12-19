Россия — Чехия: когда начало матча Евротура, где будет трансляция

Сегодня, 19 декабря, состоится матч Кубка Первого канала Россия — Чехия. Встреча начнётся в 15:30 мск. В прямом эфире матч покажет Первый канал.



В ставках на матч Евротура Россия — Чехия гости котируются с коэффициентом 3.84. Победу россиян эксперты оценивают в 1.74. Ничья в основное время идёт за 4.70.



Букмекеры уверены, что матч Кубка Первого канала Россия — Чехия получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.50, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.60. Гол на первой минуте идёт за 12.00, гол в пустые ворота — за 4.00.



Итоговая победа России идёт за 1.41, победа Чехии с учётом овертайма и буллитов — за 3.10. На гол Вадима Шипачёва дают 2.50, на гол Дениса Зернова — 3.50.

Россия — Чехия. Прогноз: Брагин не справится без озарений Шипачёва на Кубке Первого канала Сборная России дожала шведов в серии буллитов, но по качеству игры не впечатлила.