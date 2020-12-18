Россия — Чехия. Прогноз: Брагин не справится без озарений Шипачёва на Кубке Первого канала

Сборная России дожала шведов в серии буллитов, но по качеству игры не впечатлила.

19 декабря состоится матч Кубка Первого канала Россия — Чехия. Встреча начнётся в 15:30 мск, букмекеры уже дали прогноз. В ставках на матч Евротура Россия — Чехия гости котируются с коэффициентом 3.84. Победу россиян эксперты оценивают в 1.74. Ничья в основное время идёт за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Евротура Россия — Чехия 19 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч Евротура Россия — Чехия 19 декабря получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.50, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.60. Гол на первой минуте идёт за 12.00, гол в пустые ворота — за 4.00.

Прогноз и анализ матча Кубка Первого канала Россия — Чехия (19.12.2020)

Позади 3,5 месяца регулярного чемпионата КХЛ, наступила вторая пауза в сезоне. Причина — ещё один этап Евротура. С 17 по 20 декабря в Москве пройдёт традиционный Кубок Первого канала. Матчи с участием сборной России состоятся со зрителями, в остальных случаях придётся играть при пустых трибунах из-за коронавируса.

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Прогноз: Мане и Салаху не хватит сил после битвы с Моуринью Красные единолично возглавили АПЛ, но взломать оборону «орлов» будет трудно.

Программа второго тура завершится в субботу, 19 декабря, матчем сборных Чехии и России. Начало — в 15:30 мск. Обе команды накануне провели нервные и близкие игры. Вот только закончились они по разному. Подопечные Филипа Пешана проиграли Финляндии со счётом 3:4.

Практически с самого старта были в роли отстающих. Боролись, создавали моменты и могли спастись в концовке, но всё же уступили по делу. Ключом оказались спецбригады: суоми реализовали лишнего два раза, а чехи — лишь один. Да и то в формате «5 на 3» во втором периоде. В равных составах действовали не хуже.

Сборная России тем временем обыграла Швецию в серии буллитов (4:3). Как и ожидалось, было очень тяжело. Пожалуй, большую часть поединка соперник смотрелся активнее и интереснее, а вот у подопечных Валерия Брагина получалось немногое. Но способ переломить ситуацию всё же нашли.

«Атлетико» — «Эльче». Прогноз: Симеоне и Луис Суарес вернутся на первое место в Ла Лиге Поражение в дерби от «Реала» осталось в прошлом, надо разобраться с новичком Примеры.

В сложный момент выручил опытный Вадим Шипачёв, а затянувшуюся серию буллитов завершил Андрей Кузьменко. Тренерский штаб показал, что результат на Кубке Первого начала имеет серьёзное значение. Неслучайно в третьем периоде перешли на игру в три тройки нападения.

Судя по словам Брагина на пресс-конференции, с Чехией последний рубеж займёт Иван Федотов. Это любопытно: Александр Самонов отыграл довольно средне, а вот что способен вратарь «Трактора» без системы Анвара Гатиятулина — вопрос. Здесь у него будет гораздо больше опасных бросков.

Состав у Чехии крепкий, знакомых имён достаточно. 12 хоккеистов из КХЛ, сразу несколько отличных нападающих. Букмекеры, естественно, отдают внушительное преимущество россиянам. На победу хозяев этапа в основное время дают заметно меньше двойки. Честно говоря, это сомнительно.

«РБ Лейпциг» — «Кёльн». Прогноз: «Бавария» не дождётся осечки от Нагельсмана и Форсберга «Быки» не проигрывают в чемпионате Германии с октября, а «Кёльн» выступает ниже привычного уровня.

Непосредственно по качеству хоккея команда накануне не впечатлила, выиграть удалось скорее благодаря индивидуальному мастерству отдельных исполнителей. Статистика очных встреч в последнее время тоже так себе: на Кубке Карьялы добились разгромной победы (3:0), а до этого за четыре встречи ни разу не победили в основное время.

Шансы подопечных Валерия Брагина в самом деле выше, но коэффициент кажется заниженным. Потому будем играть против линии. Мы бы выбирали между ИТБ 2 шайбы Чехии за 1.81 и ставкой «гости откроют счёт» за 2.34. Если соперник угадает с вратарём, проблемы наверняка возникнут. Забивать у чехов есть кому, а оборона россиян накануне выглядела не лучшим образом.

Прогноз и ставки на матч Евротура «Кубок Первого канала» Россия — Чехия 19 декабря 2020 года

Накануне сборная России дожала Швецию, хотя основную часть матча смотрелась хуже. Помогли переход на три звена и индивидуальное мастерство лидеров. В обороне действовали так себе, а ведь подбор исполнителей у Чехии в порядке. На наш взгляд, шансы подопечных Валерия Брагина выше, но перекос в линии чрезмерен. Пару-тройку шайб чехи наверняка сообразят.

Ставка: ИТБ 2 гола Чехии за 1.81.