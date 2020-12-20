«Тоттенхэм» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч 14-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 14-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Тоттенхэм» — «Лестер».



Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.53.

«Восьмая встреча между Жозе Моуринью и Бренданом Роджерсом. Наставники, которые работали вместе в «Челси», но ни разу североирландскому тренеру не удалось переиграть более опытного португальца. Дважды матчи завершались вничью и шесть побед на счету Моуринью, включая и тот матч на «Энфилде», когда его «Челси» не позволил «Ливерпулю» стать чемпионом. Забегая вперед, скажу, что мне кажется, что безвыигрышная серия Роджерса не прервется.



«Тоттенхэм» здесь фаворит. Да, «шпоры» не выигрывают уже два матча подряд. Была ничья с «Кристал Пэлас», было поражение от «Ливерпуля». Но я бы не сказал, что «Тоттенхэм» играл ниже своего уровня и не делал что-то, что делал раньше.



Любопытно, что в одном из статистических серверов была одна деталь. «Тоттенхэм» победил «Ливерпуль» по голевым моментам со счетом 4:0. Мне кажется, это перебор. Даже бездушная машина добавила «Тоттенхэму» того, чего не было, не досчитала того, что создал «Ливерпуль». Даже вот эти алгоритмы показали, что не все было беспросветно для лондонцев.



Что касается «Лестера», то команда производит неоднозначное впечатление. Были хорошие победы, но были и непонятные поражения. В принципе, в этом сезоне много чего нелогичного происходит не только в АПЛ, но и во всей Европе, но «Лестер» можно отнести к одной из самых нелогичных команд.



Думаю, что стилистически понятно, как будет разворачиваться игра. Это две контратакующие команды, а когда такие соперники встречаются, то редко когда получается результативный футбол. Мне кажется, что «Тоттенхэм», который в подавляющем большинстве своих игр меньше владеет мячом, чем соперники, в этой игре снова откажется от владения мячом и будет уповать на контратаки. «Лестер» не очень хорош в позиционном нападении. Мне кажется, на это и стоит обратить внимание.



Мне нравится 1Х и ТМ (4.5). Хотя можно дать прогноз и более рискованный — на 1Х и ТМ (3.5). Не думаю, что будет много забитых мячей, а «Тоттенхэм» будет ближе к победе.



Второй вариант более рискованный и имеющий неплохие шансы свершиться — сухая победа «Тоттенхэма».