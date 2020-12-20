«Эйбар» — «Реал» Мадрид: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Эйбар» — «Реал» Мадрид.
Ставка: победа «Реала» в один мяч за 3.60.
«У «Реала» начинают возвращаться из лазарета все основные игроки. Зидан уже может выпускать на поле боевой состав и использовать ротационные замены. Приятно стало сейчас смотреть на «Реал». Напоминает он тот «королевский клуб», который все выигрывал и был фаворитом в каждом турнире.
Побеждает «Реал» уже три тура подряд. Причем выиграл он в нескольких важных матчах. Так, были обыграны «сливочными» «Севилья» и, что более важно, «Атлетико». Также добились, в конце концов, успеха в Лиге чемпионов подопечные Зидана. Вышли они из группы. Хотя могло все сложиться совсем иначе.
Радуют многие футболисты «Реала», особенно возрастные. Влияют на результат Бензема, Модрич и, конечно, Рамос. Они даже в такой сложный, пандемийный период находят силы и мотивацию, чтобы сражаться в каждой игре.
«Эйбар» — очень сложная и неприятная команда, которая идет в середине турнирной таблицы. Она толком не забивает, но и много не пропускает. Для нее привычны маленькие счета. Пока «Эйбар» отнимает очки у многих команд. Так, он в пяти последних матчах четыре раза сыграл вничью.
Разница забитых и пропущенных голов у «Эйбара», конечно, совсем не такая, как у «Реала». Мадридцам будет не очень легко в этой встрече, особенно на выезде. Предложу поставить на победу «Реала» в один мяч. Думаю, такой результат команду Зидана не сильно расстроит. Им сейчас важнее добиваться любых побед».
- 20 декабря 2020
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