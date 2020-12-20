Альварес — Смит: во сколько начало боя, где покажут, прямой эфир

Рано утром 20 декабря мск в Сан-Антонио состоится бой за звание суперчемпиона Всемирной боксёрской ассоциации в суперсреднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и Каллумом Смитом из Великобритании. Начало боя – не ранее 6:00 мск. На кону в этом поединке — чемпионские пояса по версиям WBA и WBC.



Посмотреть видеотрансляцию боя онлайн можно будет на стриминговой платформе DAZN.



Букмекеры ведут Канело явным фаворитом противостояния. Поставить на победу Сауля Альвареса можно с коэффициентом 1.17. Это примерно 82% вероятности. Сделать ставку на успех Каллума Смита можно за 5.30 (15%). На ничью эксперты предложили коэффициент 27.00 (3%).



Основной тотал установлен на отметке 9.5 раундов. Поставить на то, что бой продлится минимум 10 раундов, можно с коэффициентом 1.64. На то, что поединок завершится раньше, предлагают коэффициент 2.25.