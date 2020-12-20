Биатлон сегодня: расписание, кто бежит, состав участников, где смотреть

С 17 по 20 декабря в Хохфильцене (Австрия) будет проходить четвёртый этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований. В прямом эфире гонки покажет телеканал Матч ТВ.



Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Хохфильцен, Австрия

Расписание соревнований



20 декабря

14:00 — масс-старт, мужчины

16:25 — масс-старт, женщины



В мужской гонке выступят трое россиян: отобравшиеся по общему зачёту Кубка мира Александр Логинов, который побежит под 16-м номером, и Матвей Елисеев (23), а также Евгений Гараничев (27), ставший 13-м в спринте в Австрии.



В женской гонке с масс-старта выступит только одна россиянка — Ирина Казакевич. Она получила 24-й номер в соответствии с местом, которое занимает в общем зачёте Кубка мира.