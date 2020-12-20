«Тоттенхэм» — «Лестер»: во сколько начало матча, где будет трансляция

Сегодня, 20 декабря, состоится матч 14-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» — «Лестер Сити». Начало игры — в 17:15 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев — поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех «Ман Сити» оценён коэффициентом 3.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.56.



Букмекеры считают, что матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.72.