«Тоттенхэм» — «Лестер»: трансляция матча АПЛ, где смотреть, когда начало
Сегодня, 20 декабря, состоится матч 14-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм Хотспур» — «Лестер Сити». Начало — в 17:15 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры считают фаворитом хозяев — поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех «Ман Сити» оценён коэффициентом 3.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.56.
Букмекеры считают, что матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.72.
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У «Лестера» три поражения в пяти последних турах и кадровые проблемы в обороне.
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