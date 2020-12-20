«Интер» — «Специя»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии 20.12.2020

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 13-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Интер» — «Специя».
Ставка: победа «Интера» с форой (–2) за 1.98, гол Лукаку за 1.54.
«Про «Специю» мы знаем не так много, хотя я видел несколько игр с участием этой команды, и впечатления хорошие. Клуб впервые пробился в Серию А, но не затерялся в элитном дивизионе. Это небольшой сюрприз. Команда на данный момент не находится в зоне вылета, у неё есть определённые результаты. Словом, «Специя» — тот клуб, который не кажется мальчиком для битья.
Но в соперниках «Интер», который к тому же играет на своем поле, который борется за скудетто. Мы понимаем, что в этом сезоне у подопечных Антони Конте есть возможность выиграть трофей, и все очень ждут, что «Интер» с этой задачей справится. В матчах с такими соперниками, как «Специя», у «Интера» не должно быть никаких проблем, должна быть уверенная победа. Поставлю на победу с форой (–2), а также на гол Лукаку, потому что игрокам «Специи» будет довольно тяжело с ним справиться».
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