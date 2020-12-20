«Аталанта» — «Рома»: прогноз Александра Аксёнова на матч 13-го тура чемпионата Италии

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 13-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Аталанта» — «Рома».

Ставка: победа «Аталанты» за 2.33.

«Аталанта» — «Рома» — матч команд, которые находятся близко друг от друга в турнирной таблице. В последнее время обе команды демонстрируют достаточно результативный футбол. В этом матче тянет поставить на результативную игру. Мне кажется, что в этом смысле здесь всё довольно предсказуемо. Та же «Аталанта» в матче с «Ювентусом» показала, что готова сыграть чуть аскетичнее, дисциплинированнее, тем более что ей как-то нужно набирать очки, поэтому матч может получиться и не самым результативным. Для обеих команд будет важно не позволить сопернику разгуляться, потому что если одна из этих команд это сделает, то может быть разгром.



В первую очередь «Аталанта» и «Рома» будут думать об оборонительных действиях. Концентрация, дисциплина и аккуратность — все это может не привести к большому количеству голов.



Если оценивать качество игры, то «Аталанта» выглядит сейчас немного симпатичнее. Мы знаем, что у Гасперини есть проблемы во взаимоотношениях с игроками — Гомесом, Иличичем. Но несмотря на все конфликты, главный тренер по-прежнему на них рассчитывает. «Аталанта» сейчас смотрится интереснее, поэтому в матче, который проходит в Бергамо, я готов поставить на победу «Аталанты». Бергамаски будут максимально мотивированы и сумеют показать свой истинный футбол. Мой прогноз — победа «Аталанты».