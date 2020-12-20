«Эйбар» — «Реал» Мадрид: прогноз Константина Генича на матч 14-го тура чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Эйбар» — «Реал» Мадрид в 14-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.

Ставка: победа «Эйбара» с форой (+1.5) за 1.55.

«У «Эйбара» хорошая серия. В последних девяти матчах в чемпионате у команды всего одно поражение. Да и то поражение было неожиданным — дома уступили «Кадису» 0:2. Много ничьих. Но есть победа в Севилье над «Бетисом», есть победа над «Севильей» на выезде.



Дома у «Эйбара» с «Реалом» были разные истории. В прошлом сезоне «Эйбар» уступил 0:4. До этого «Эйбару» удалось прибить «Реал» — 3:0.



Сейчас у «Реала» хорошая серия. «Реал» неплохо играет в последнее время. Хотя где-то силёнок не хватает. Необходима ротация. 4 матча подряд «Реал» сыграл за 10 дней. Ротация была минимальная. Сейчас, после небольшой паузы после победы над Бильбао, Зидан, возможно, прибегнет к ротации. Марсело может получить время, Иско. Вернётся в состав Каземиро, это большое подспорье.



Но «Эйбар» — соперник очень неприятный, может сесть на ноги и не давать «Реалу» спокойно разыгрывать мяч, как он это делал в дерби. «Эйбар» упрётся, особенно на своём «Мунисипаль де Ипуруа». Если и уступят хозяева, то с разницей в один мяч, не более.



Мой прогноз — «Эйбар» с форой (+1.5) мяча» за 1.55. Вполне нормально для такой пары. Можно было бы куда-нибудь в экспресс этот вариант засунуть».