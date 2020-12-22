«Ульм» — «Шальке»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 1/16 финала Кубка Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го раунда Кубка Германии сезона-2020/2021 «Ульм» — «Шальке».



Ставка: обе забьют за 1.71.



«Абсолютно худшая команда бундеслиги «Шальке» (0 побед!) едет в гости к крепкому середняку региональной лиги Юго-Запад: в 15 турах +7=4-4, 26:13, 5 очков отставания от первой строчки. В первом раунде Кубка «Ульм» уверенно выбил (2:0) представителя второй бундеслиги «Эрцгебирге». Важно, что «Ульм» провёл лишь три тура после паузы в почти полтора месяца — в этих трёх матчах команда одержала две крупные победы на выезде (3:0 и 4:0) и потерпела домашнее поражение (1:2) от более слабого соперника. В общем, «Ульм» представляется вполне себе опасным для развалюхи вроде «Шальке», чьи мысли далеки от Кубка — им бы место в бундеслиге сохранить. Поэтому предполагаю, что формальный аутсайдер сумеет дома забить гол представителю элитного дивизиона», — сказал Симонов.