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«Эльфсберг» — «Боруссия» М: прогноз Романа Нагучева на встречу Кубка Германии

«Эльфсберг» — «Боруссия» М: прогноз Романа Нагучева на встречу Кубка Германии
Ставки / Прогнозы 0
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Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Германии сезона-2020/2021 «Эльфсберг» — «Боруссия Мёнхенгладбах».

Ставка: победа «Боруссии» с форой (-3) за 2.18.

«Боруссии» из Мёнхенгладбаха на ранних стадиях Кубка Германии часто достаются команды, которые абсолютно не соответствуют статусу турнира, но иногда преподносят сюрпризы. Сегодня будет точно не тот случай. Потому что у «Гладбаха» уже была похожая команда на ранней стадии Кубка, и тогда «Боруссия» её просто разнесла.

Предположу, что сейчас случится то же самое. Я бы поставил на победу «Боруссии», а также на то, что она забьёт не менее пяти мячей. Здесь всё просто. «Гладбах» не жалеет своих соперников, если имеет возможность их разгромить», — сказал Нагучев.

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