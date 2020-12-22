«Эльфсберг» — «Боруссия» М: прогноз Романа Нагучева на встречу Кубка Германии

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 1/16 финала Кубка Германии сезона-2020/2021 «Эльфсберг» — «Боруссия Мёнхенгладбах».



Ставка: победа «Боруссии» с форой (-3) за 2.18.



«Боруссии» из Мёнхенгладбаха на ранних стадиях Кубка Германии часто достаются команды, которые абсолютно не соответствуют статусу турнира, но иногда преподносят сюрпризы. Сегодня будет точно не тот случай. Потому что у «Гладбаха» уже была похожая команда на ранней стадии Кубка, и тогда «Боруссия» её просто разнесла.



Предположу, что сейчас случится то же самое. Я бы поставил на победу «Боруссии», а также на то, что она забьёт не менее пяти мячей. Здесь всё просто. «Гладбах» не жалеет своих соперников, если имеет возможность их разгромить», — сказал Нагучев.