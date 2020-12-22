«Валенсия» — «Севилья»: ставка Александра Мостового на игру Примеры

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Валенсия» — «Севилья».



Ставка: победа «Валенсии» за 4.44.



«Валенсия» получила минувшим летом нового главного тренера, который принялся строить команду за счёт усиления из собственных резервов.



Старт нового сезона вряд ли можно назвать оптимистичным. За 14 туров турнира Ла Лиги сезона-2020/2021 «летучие мыши» сумели одержать три виктории и шесть раз разделили очки с противниками, что принесло 15 очков и 13-е место в турнирной таблице.



«Севилья» порадовала своих поклонников победой в Лиге Европы, причём сделала это в шестой раз за свою историю, которая насчитывает уже 130 лет. Подопечные Юлена Лопетеги успешно выступили в групповом этапе Лиги чемпионов, да и в турнире Примеры красно-белые пока на седьмой позиции, хотя отрыв от четвёртого «Вильярреала» составляет всего пять пунктов.



После поражения от «Реала» (0:1) «нервионцы» одолели «Хетафе» (1:0) и разошлись миром с «Вальядолидом» (1:1).



В составе хозяева не смогут выйти на поле Гамейро, Гильямон Сантамарин и Силлессен. У гостей в лазарете Эскудеро, Эль-Хаддади и Вацлик.



Я считаю, что вывеска в этой игре громкая. Победа хозяев на «Барселоной» пойдёт им на пользу, к тому же у них игра налаживается, что связано с оптимизацией основного состава. «Севилья» — сильная команда, но накопленная усталость даёт о себе знать, и сегодня я отдаю предпочтение оранжевым», — сказал Мостовой.

«Валенсия» — «Севилья». Прогноз: «Барсу» и «Реал» остановили, Черышев идёт за Ракитичем! «Севилья» не может обыграть «Валенсию» на выезде почти восемь лет. А с грандами команда Хави Грасии хороша.