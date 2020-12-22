«Аугсбург» — «РБ Лейпциг»: прогноз Дмитрия Симонова на игру Кубка Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 2-го раунда Кубка Германии сезона-2020/2021 «Аугсбург» — «РБ Лейпциг».



Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1) за 1.90.



«Одна из редких встреч уровня первой бундеслиги уже во втором раунде Кубка Германии. «Лейпциг» выиграл у «Аугсбурга» четыре матча подряд, в том числе кубковый поединок в апреле 2019-го. Мой прогноз — случится пятая победа команды Нагельсманна. Форму «Аугсбурга» нельзя назвать хорошей. В ноябре-декабре команда в семи матчах выиграла лишь раз (0 побед дома в четырёх встречах) и только однажды забила больше мяча за игру. «Лейпциг» в свою очередь уже три матча держит ворота на замке, хотя в последнем туре не смог обыграть дома крепкий «Кёльн» (0:0). Вряд ли гости устроят сильную ротацию, ведь сразу после матча немецкие клубы уходят в короткий отпуск до 2 января. А в сильнейших составах «Лейпциг» обязан уверенно побеждать соперника уровня «Аугсбурга», — сказал Симонов.