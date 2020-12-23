«Милан» — «Лацио»: прогноз Георгия Черданцева на матч Серии А

Популярный футбольный комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Милан» — «Лацио».



Ставка: обе забьют за 1.61.



«Для «Милана» это последний, как и для «Лацио», матч в этом календарном году. Пиоли назван лучшим тренером года. Это правильно, так как «Милан» шикарно провёл эту часть напряжённого и беспрецедентного по нагрузкам для игроков и тренеров сезона. У «Милана» первое место, которое нужно сохранить. В домашнем матче «Милан» будет нацелен на победу. Коэффициент «ОлимпБет» на победу хозяев даёт высокий, но «Лацио» слишком хорош в нынешнем сезоне.



Думаю, что в своём последнем матче этого календарного года и команда Индзаги захочет показать хороший футбол. Тем более что в составе «Милана» есть потери. На 99% не сыграет Ибрагимович. У «Лацио» тоже есть потери, но мы привыкли, что основными составами команды практически не играют, но это не всегда прямо пропорционально тому результату, который команда добивается на поле.



Я бы всё равно держал в уме победу «Милана». Тут мотивация игроков хозяев поля будет настолько высокой, что даже без Ибрагимовича и без других футболистов основы они постараются добыть победу в матче.



Я бы подумал о том, что «Милан» забивал почти во всех матчах этого сезона Серии А, а дома точно во всех забивал. Кроме «Лилля», они вроде бы во всех забивали встречах. У «Лацио» тоже неплохая результативность. В отличной форме находится Чиро Иммобиле. Я думаю, что вариант «обе забьют» более прост с точки зрения прогноза, чем победа «Милана». Я за победу «Милана», но не буду её брать.



Думаю, что в этом матче должны быть голы в обе стороны, при этом матч вполне может завершиться со счётом 1:1, а значит, «обе забьют» всё равно играет. Поэтому «Лацио» нет никакого смысла играть от обороны и удерживать счёт 0:0. Есть смысл играть в открытый футбол и действовать на чужой половине поля. Думаю, что «Лацио» свой гол забьёт, как и «Милан», который даже без Ибрагимовича, но с большой мотивацией сможет наиграть на гол. Поэтому предлагаю ставку — обе забьют.



Поскольку это мой последний прогноз в этом году, то, пользуясь случаем, поздравляю с наступающим Новым годом всех любителей ставок. Желаю, чтобы в следующем году ваши прогнозы играли, а ставки были верные. Даже если у вас что-то идёт не так, то всё равно настроение было хорошее. С наступающим Новым годом», — сказал Черданцев.

«Милан» — «Лацио». Прогноз: вот и сказочке конец. Иммобиле сбросит «россонери с 1-го места «Милан» много пропускает и остался без целого ряда железных игроков основы.