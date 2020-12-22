«Милан» — «Лацио». Прогноз: вот и сказочке конец. Иммобиле сбросит «россонери с 1-го места

23 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Лацио». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех «Лацио» оценён букмекерами коэффициентом 3.26. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.78.

Коэффициенты букмекеров на матч 14-го тура Серии А «Милан» — «Лацио» 23 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Серии А «Милан» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Лацио» (23.12.2020)

Многострадальный 2020 год подходит к концу, осталось чуть больше недели. Со сборными и групповыми этапами еврокубков разобрались, теперь всё внимание приковано к топ-5 лигам и национальным Кубкам. В итальянской Серии А добрались до 14-го тура.

«Ювентус» — «Фиорентина». Прогноз: Роналду продолжит восхождение, теперь достанется Рибери Фиолетовые играют на выезде хуже всех в Серии А, а действующий чемпион набрал ход.

Он завершится в среду, 23 декабря, сразу восемью матчами. Семь из них стартуют в 22:45 мск. «Милан» на легендарном стадионе «Сан-Сиро» сразится с «Лацио». Естественно, это центральная игра всего 15-го тура. Пусть даже римляне находятся за пределами зоны еврокубков.



«Россонери» после мощнейшего старта сезона потихоньку сбавили обороты. Это вполне логично: календарь был одним из самых сложных во всём европейском футболе, ведь пришлось начинать со второго квалификационного раунда Лиги Европы. «Скамейка» не самая длинная, плюс несколько травм важных исполнителей.



Златан Ибрагимович снова получил повреждение и продолжает лечиться. Кроме того, в лазарете находятся Анте Ребич, Исмаэль Беннасер, Симон Кьер, Маттео Габбиа и Сандро Тонали. Вишенка на торте — дисквалификация Франка Кессье. Один из лучших игроков Серии А на своей позиции (как минимум) перебрал жёлтых карточек.

«Валенсия» — «Севилья». Прогноз: «Барсу» и «Реал» остановили, Черышев идёт за Ракитичем! «Севилья» не может обыграть «Валенсию» на выезде почти восемь лет. А с грандами команда Хави Грасии хороша.

Иными словами, поводов для головной боли у тренерского штаба достаточно. Предстоит настоящее затыкание дыр, и всё это с крайне опасным соперником. В трёх предыдущих турах допустили две осечки — с «Пармой» и «Дженоа» (по 2:2). Сценарий получился схожим: пропускали первыми, имели внушительное преимущество, из-за проблем с реализацией ограничивались мирным исходом. Причём от поражения уходили лишь в концовке.



Первое место пока сохранили, одолев в воскресенье на выезде крепкий «Сассуоло» (2:1). Очень помог ультрабыстрый гол Рафаэла Леау. Дальше «россонери» редко встречались с мячом, позволяя хозяевам полностью владеть территорией. На 89-й минуте всё же пропустили, но в оставшееся время обошлись без приключений.



Заметный отрыв превратился в пыль. «Интер» добыл шесть побед подряд и подобрался на расстояние одного очка. «Лацио» не отличается стабильностью, но перекос в котировках кажется чрезмерным. Римляне тоже имеют серьёзные кадровые проблемы, что, впрочем, не помешало обыграть «Наполи» пару дней назад (2:0).

«Вальядолид» — «Барселона». Прогноз: ещё один подарок от Месси для «Атлетико» и «Реала» «Вальядолид» в шести последних турах проиграл лишь однажды, а каталонцы слишком нестабильны.

Качество футбола вряд ли получится высоким. Обе команды выйдут фактически полуторными составами, всё это на фоне серьёзной усталости. Бьянкочелести комфортно чувствуют себя на «Сан-Сиро» — две победы и ничья в четырёх последних случаях. Ну и отсутствие Кессье по умолчанию повлечёт за собой проблемы в центре поля для лидера Серии А.



У гостей здоров Чиро Иммобиле, пользоваться несогласованностью экспериментальных сочетаний и находить свободные зоны он умеет прекрасно. На наш взгляд, шансы максимально близки к равным.

Потому играем по коэффициенту: Х2 за 1.73 — интересно, также можно рассмотреть «гости откроют счёт» за 2.20. Слишком уж часто подопечные Стефано Пиоли пропускают первыми в последнее время.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Лацио» 23 декабря 2020 года

«Милан» сбавил темп, ограничившись в трёх предыдущих турах одной победой. Кадровых потерь очень много, вдобавок ко всему из-за дисквалификации не сыграет Кессье. На таком фоне показать свой лучший футбол будет сложно. На наш взгляд, перекос в линии чрезмерен, благо что «Лацио» в последнее время хорош на «Сан-Сиро». Скорее всего, игра пойдёт на три результата.



Ставка: «Лацио» не проиграет за 1.73.