«Спартак» — «Витязь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Витязь».



Ставка: победа «Витязя» за 3.11.



«К сожалению, пока мы не знаем, в каком состоянии вышел из паузы «Спартак». С «Витязем» всё в порядке: и на паузу ушёл в прекрасном настроении, прибив «Авангард», и вышел ещё в лучшем, уконтропупив «Йокерит» (который за его выкрутасы надо контропупить и контропупить, а ещё лучше — не пустить в плей-офф, и пусть Яри Курри повесится с горя на осине).



А вот к «Спартаку» вопросы есть. Перед паузой он выиграл в Сочи, так за это сейчас медали не дают, тем более выиграли там красно-белые весьма и весьма натужно. С «витязями» он, конечно, разбираться умеет, что уже доказал в ноябре, вывернув «подмосквичей», что называется, «мехом внутрь» два раза подряд. То есть с этой стороны вроде бы проблем быть не должно, но слишком уж всё выглядит однозначным. А со «Спартаком» это вообще самое страшное, что только может быть. Если всё указывает на победу красно-белых – пиши пропало. И тут как раз такой случай. И вся статистика личных встреч, согласно которой «Спартак» взял четыре из последних пяти междусобойчиков, идёт прахом. И как бы тут красно-белым уже крупно не влететь под фанфары. Тем более что такой влёт почти гарантирует вылет из зоны плей-офф Западной конференции с последующей свистопляской и цирком на конной тяге.



В общем, «Спартаку» кровь из носу надо победить «Витязь» третий раз в сезоне, «Спартак» знает, как это делается, «Спартак» выглядит основательнее и сильнее. А это значит, что «Спартак», скорее всего, проиграет из-за недостатка мотивации. То есть «Витязь» победит теперь уже на выезде, но с минимальным счётом, хоть и в основное время», — сказал Лебедев.