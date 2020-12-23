«Авангард» — «Барыс»: прогноз Павла Лысенкова на встречу КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и «Барыс».



Ставка: победа «Авангарда» минимум в 2 шайбы за 1.91.



«Нужно учитывать, что это важный матч в рамках дивизиона Чернышёва. И в прошлые годы, когда «Барыс» возглавлял Андрей Скабелка, «Авангард» спорил с казахстанской командой за первое место в таблице, что давало высокий посев в плей-офф. Это было важно.



Сейчас, правда, «Авангард» (51) в таблице дивизиона опережает «Салават Юлаев» (45), а «Барыс» (39) заметно просел. Но казахи из-за пандемии провели на два матча меньше. И они должны прибавить, чтобы попасть в плей-офф.



Тем не менее в этом сезоне «Авангард» выглядит солиднее. И ноябрьская победа в Нур-Султане над «Барысом» (5:2) тому лишнее подтверждение.



Я бы в этом матче взял кэф 1.91 на то, что «Авангард» победит с форой (-1.5), то есть с разницей от двух шайб. Тем более, возможно, это будет домашний матч в Балашихе, на который снова разрешат прийти зрителям. Нужно их не разочаровать», — сказал Лысенков.

«Авангард» — «Барыс». Прогноз: Толчинский, Зернов и Чудинов увязнут в защите казахов «Барыс» за восемь последних матчей лишь однажды пропустил больше двух шайб.