«Авангард» — «Барыс»: прогноз Павла Лысенкова на встречу КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Авангард» и «Барыс».
Ставка: победа «Авангарда» минимум в 2 шайбы за 1.91.
«Нужно учитывать, что это важный матч в рамках дивизиона Чернышёва. И в прошлые годы, когда «Барыс» возглавлял Андрей Скабелка, «Авангард» спорил с казахстанской командой за первое место в таблице, что давало высокий посев в плей-офф. Это было важно.
Сейчас, правда, «Авангард» (51) в таблице дивизиона опережает «Салават Юлаев» (45), а «Барыс» (39) заметно просел. Но казахи из-за пандемии провели на два матча меньше. И они должны прибавить, чтобы попасть в плей-офф.
Тем не менее в этом сезоне «Авангард» выглядит солиднее. И ноябрьская победа в Нур-Султане над «Барысом» (5:2) тому лишнее подтверждение.
Я бы в этом матче взял кэф 1.91 на то, что «Авангард» победит с форой (-1.5), то есть с разницей от двух шайб. Тем более, возможно, это будет домашний матч в Балашихе, на который снова разрешат прийти зрителям. Нужно их не разочаровать», — сказал Лысенков.
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