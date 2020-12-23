«Сток Сити» – «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на игру Кубка Лиги

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Кубка Английской лиги сезона-2020/2021 «Сток Сити» – «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Тоттенхэма» и меньше 4 мячей в матче за 2.62.
«Майкл О’Нил сделал из «Стоука» Северную Ирландию, которую он возглавлял много лет. Теперь это одна из самых скучных, прагматичных команд Чемпионшипа. В последних семи играх «гончары», например, шесть раз оставляли свои ворота в неприкосновенности. И при этом впереди почти ничего не создавали, но очки исправно набирали. «Стоук» находится на грани зоны плей-офф, и не стоит удивляться, если после 46 туров он в ней окажется.
«Тоттенхэм» не выигрывает уже три матча подряд, и наверняка Моуринью рассматривает эту встречу как шанс встряхнуть команду. Ну и, конечно, португалец всерьёз рассчитывает побороться за трофей. Тем более до него осталось всего ничего.
«Шпоры» с большой долей вероятности будут играть в смешанном, но близком к оптимальному составом. И, скорее всего, гости здесь свою задачу выполнят в не самом зрелищном матче», — сказал Петросьян.
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