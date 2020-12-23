«Бостон» — «Милуоки»: прогноз и ставка на матч НБА 24.12.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч НБА «Бостон» — «Милуоки».

Ставка: победа «Милуоки» с разницей в 1-10 очков за 2.62.

Предсезонные матчи соперники дружно проиграли: подопечные Брэда Стивенса уступили «Филадельфии» (99:108) и «Бруклину» (89:113), а «Бакс» дважды не совладали с «Далласом» (102:112 и 112:128) и затем спасовали перед «Нью-Орлеаном» (113:127). Впрочем, значимость этих игр близка к нулю, так что делать выводы по ним точно не стоит.



Главное событие для «Милуоки» — продление контракта с Яннисом Адетокунбо, оно поможет крепче стоять на ногах. Давление на грека растёт с каждым годом, в плей-офф отсутствие стабильного броска традиционно становится проблемой. Состав вроде бы крепкий, но не более того.



«Бостон» не смог качественно усилить переднюю линию. Тристан Томпсон впервые оказывается в команде с серьёзными амбициями без Леброна Джеймса. В атаке он довольно ограничен, на периметре защищается не лучшим образом. Подборы в атаке обеспечит, заслоны поставит, но проблем не решит.



Букмекеры отдают предпочтение «Бакс», хотя зелёные всегда были особенно опасны в «Ти-Ди Гарден». Аргумента два. Первый — «Милуоки» забрал четыре из пяти предыдущих очных встреч в логове «кельтов», что в принципе редко кому удаётся. И второй — травма Кембы Уокера, он пропустит ещё как минимум пару недель.



Вылет основного разыгрывающего по умолчанию снижает атакующий потенциал, фактически вся угроза сведётся к парочке Тэйтум — Браун. С обороной у «Бакс» порядок, а нагнетать давление в трёхсекундной зоне у хозяев некому. Потому ждём большого количества дальних бросков.



Отдельно отметим, что стартовые матчи сезона у «Милуоки» при Майке Буденхольцере получаются, как правило, нервными, но победными. В прошлом сезоне в гостях обыграли «Хьюстон» (117:111), а в «пузыре» начали как раз с «Селтикс» (119:111). Чего-то подобного ждём и на этот раз.



Без Уокера «Бостон» просядет в атаке, зацепиться получиться только высоком проценте дальних бросков. Лезть в форы опасно, концовку наверняка увидим. П2 за 1.72 — нормальный вариант, ставка посмелее — П2 с разницей в 1-10 очков за 2.62. Коэффициент отличный, предпосылок для лёгкой победы немного.