«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ в Ярославле

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Локомотив» — «Сочи».



Ставка: победа «Локомотива» минимум в 3 шайбы за 2.96.



«Берём виртуальные весы. На ярославскую сторону кладём, во-первых, место проведения матча. Потому что сочинцы в последний раз побеждали в Ярославле в октябре 2018 года, а следующие шесть матчей там проиграли.



Опять-таки на ярославскую сторону кладём лишние сутки отдыха, притом что «железнодорожникам» не нужно было никуда в эти дни ездить и ниоткуда возвращаться.



В-третьих, опять-таки на сторону «Локомотива» кладём уже общую статистику личных встреч, согласно которой ярославцы имеют без малого трёхкратное преимущество по количеству побед, причём дома практически сочинцам не проигрывают.



Я бы с удовольствием положил что-нибудь на сочинскую сторону, но, увы, класть-то нечего. То есть единственной причиной, по которой «Локомотив» может дома проиграть южанам, может стать выход на лёд ярославцев без клюшек, зато в костюмах Дедов Морозов и со Снегурочками в придачу. Иных причин я не вижу.



Стало быть, домашняя победа «Локомотива», спокойная, ненапряжная, в основное время и с преимуществом не менее чем в три шайбы», — сказал Лебедев.

«Локомотив» — «Сочи». Прогноз: Паскуале, Коршков и Ткачёв не заметят Максима Третьяка В шести предыдущих очных встречах «железнодорожники» выигрывали в основное время.