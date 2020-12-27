«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм».
Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.69, гол в первые 30 минут — нет за 1.81.
«Победа на неделе в Кубке лиги была очень кстати для «Тоттенхэма». Неудачная серия, достигшая трех матчей, прервалась, при этом силы и ресурсы не были особенно потрачены. Мне кажется, «шпоры» вполне могут находиться в начале уже новой серии, на этот раз беспроигрышной. По крайней мере, календарь игр вплоть до конца января позволяет на это рассчитывать.
Нуну Санту построит игру так, как Брендан Роджерс в победном матче «Лестера». «Волки» закроются, и это наверняка сильно осложнит жизнь лондонцам. Они не слишком хороши в позиционных атаках против насыщенных защитных линий. Многое будет решать индивидуальное мастерство и уверенность в своих силах. У «шпор» с этим все в порядке, а у «волков» проблемы и с кадрами, и с везением, и с результатами — три проигрыша в последних четырёх матчах».
- 27 декабря 2020
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:03
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:14
-
08:00
-
07:32