«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Тоттенхэм» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.69, гол в первые 30 минут — нет за 1.81.

«Победа на неделе в Кубке лиги была очень кстати для «Тоттенхэма». Неудачная серия, достигшая трех матчей, прервалась, при этом силы и ресурсы не были особенно потрачены. Мне кажется, «шпоры» вполне могут находиться в начале уже новой серии, на этот раз беспроигрышной. По крайней мере, календарь игр вплоть до конца января позволяет на это рассчитывать.



Нуну Санту построит игру так, как Брендан Роджерс в победном матче «Лестера». «Волки» закроются, и это наверняка сильно осложнит жизнь лондонцам. Они не слишком хороши в позиционных атаках против насыщенных защитных линий. Многое будет решать индивидуальное мастерство и уверенность в своих силах. У «шпор» с этим все в порядке, а у «волков» проблемы и с кадрами, и с везением, и с результатами — три проигрыша в последних четырёх матчах».