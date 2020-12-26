«Лестер» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».



Ставка: ничья за 3.70.



«Лисы» в нынешнем чемпионате выглядят достаточно неплохо и занимают высокую вторую позицию, пусть и отставание от лидера уже существует. Не так давно они проиграли в матче с «Эвертоном» (0:2), но отыгрались на прямом конкуренте — «Тоттенхэме» (2:0).



По моему мнению, ставку лучше сделать в пользу ничейного исхода. Хозяева набрали прекрасную форму и дают бой абсолотно любому противнику, особенно хороши они с грандами. Тем не менее им тяжело держать столь высокий уровень и вряд ли они сегодня возьмут три очка.



«Дьяволы» — третьи в турнирной таблице, не проигрывают на протяжении семи туров. Тем не менее умудрились вылететь из Лиги чемпионов после прекрасного первого круга. С другой стороны, в Кубке лиги им удалось пройти неуступчивый «Эвертон», забив два мяча.



На мой взгляд, манкунианцы не способны выиграть сегодня на выезде, какую бы крутую игру ни показали, а футбол они продемонстрируют отменный. Единственным логичным вариантом выглядит ничья, поскольку команды равные».