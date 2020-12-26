«Арсенал» — «Челси»: прогноз Георгия Черданцева на матч 15-го тура АПЛ 26.12.2020
Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 15-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Челси».
Ставка: ничья за 3.54.
«Я бы взял в этом матче ничью. У «Челси» два матча за два дня. Лэмпард уже высказал по этому поводу недовольство, календарь сложный.
Я слишком поверил в «Арсенал» в предыдущем прогнозе, он подвел. Сейчас я бы тоже бросал в ту же корзину: рано или поздно должна плохая серия завершиться. Но «Арсенал» плох, поэтому с ним осторожно. Однако ничья вполне может быть.
«Челси» тоже устал и не показывает стабильности. Тем более, у «Челси» через день еще один матч. Думаю, «Арсенал» в этот раз не проиграет. Букмекеры дают за ничью 3.54. Это хорошо. Попробуем. Ничья».
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