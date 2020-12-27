Чехия — Россия: прогноз Владимира Плющева на матч МЧМ-2021 28.12.2020

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев дал прогноз на матч молодёжного чемпионата мира Чехия U20 — Россия U20.



Ставка: победа России с форой (-2.5) за 1.48.

«Хорошее начало молодёжного чемпионата мира для нашей команды. Давненько не выигрывали на групповом этапе у американцев. Прервали эту тенденцию, была проделана хорошая командная работа. Никто из мальчишек не выпадал, самоотдача была на высоком уровне. Нужно подчистить те моменты, которые возникли в третьем периоде у нашей команды с США, не давать соперникам шансов вернуться в игру, когда ведёшь в счёте в три шайбы. На собрании всегда идёт разбор игры, указывают на ошибки. У нашей команды был день на восстановление после сложного матча, с физическими кондициями всё будет в порядке.



Чехия крупно проиграла Швеции. Не знаю, что там у них разладилось, но счёт 1:7 говорит сам за себя. Очень обидное поражение, которое может отразиться на дальнейшем выступлении команды. Нашим парням ни в коем случае нельзя думать о том, что игра с чехами окажется лёгкой. Да, соперник неудачно начал турнир, но чехи умеют играть интенсивно, любят борьбу, действуют агрессивно.



Россия готова оказать должное сопротивление чехам. Мы увидели структурированную игру нашей команды в матче с США. Нужно сохранить боевой настрой на последующие встречи. Моя ставка — уверенная победа России. Ставим на победу России с форой (-2.5) за 1.48».