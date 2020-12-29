«Севилья» — «Вильярреал»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 16-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Севилья» — «Вильярреал».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.72.



«Всех с наступающим Новым годом! Испанская Ла Лига сделала нам шикарный подарок в виде предновогоднего тура, которого раньше никогда не было. Из-за того что пришлось позже начинать чемпионат, приходится впихивать туры куда попало. Буквально сразу после рождественской ночи футболистам придётся играть перед Новым годом.



Это совершенный нонсенс. Для испанцев, которые уважают католическое Рождество и встречаются всегда семьями, это что-то ненормальное — так быстро начинать тренировки и играть матчи. Это всё равно что для русских проводить какие-то матчи 2 или 3 января. Думаю, что футболисты к этому морально не готовы.



«Вильярреал» и «Севилья», которые первыми сыграют в этом туре, будут совершенно к этому не готовы, поэтому первый тайм уйдёт на раскачку. Вряд ли будет много голов, а эта разведка может затянуться надолго. Поэтому в этом матче я поставлю на тотал меньше 2,5 мяча, тем более что обе команды низовые.



«Севилья» после 13 матчей забила всего 13 голов и пропустила 10. Пропустила меньше всех, не считая «Атлетико». «Вильярреал» также находится в пятёрке наименее пропускающих команд. Видно, как трансформируется «Вильярреал». Если в начале сезона команда напоминала себя прошлого сезона с лихой атакой, тоталами больше, то с каждым месяцем рука Унаи Эмери становится всё твёрже, а его команда забивает всё меньше и меньше пропускает.



В последнее время было очень мало тоталов больше в матчах «Вильярреала». Также травмированы форварды «Вильярреала». Не сыграют Бакка и Алькасар, а на поле выйдет лишь Жерар Морено. В такой ситуации на острие ещё будет молодой нападающий Франиньо, который вряд ли готов к такому уровню защиты, как предлагает «Севилья». Мне кажется, что шансы на то, что будет много голов, довольно низки, поэтому ставлю на тотал меньше 2.5 мяча.



Что касается исхода, то «Севилья» тут заслуженно является фаворитом. Вряд ли она проиграет на своём поле. Во-первых, фактор своего поля, пусть и без болельщиков, но не надо было никуда лететь. Спокойно идёт подготовка к матчу.



Кроме того, у «Севильи» гораздо меньше травмированных, чем у «Вильярреала». У «Вильярреала» в лазарете 7-8 футболистов. Из них 3-4 футболиста основного состава. У «Севильи» список травмированных очень мал. В такой ситуации «Севилья» не должна проиграть, а также можно добавить еще и тотал меньше 3.5 мяча.



Теоретически две мои идеи можно объединить и поставить с куда более высоким коэффициентом на то, что «Севилья» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча. Но мне больше нравится идея подстраховаться и разбить эти ставки на две разные или выбрать какую-то одну. Итак, первая ставка — тотал меньше 2.5 мяча и вторая — «Севилья» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча», — сказал Вишневский.

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