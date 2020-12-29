«Леванте» — «Бетис»: прогноз Александра Вишневского на матч 16-го тура Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 16-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Леванте» — «Бетис».
Ставка: победа «Леванте» в 1 мяч или ничья за 1.90.
«Леванте» проводит хороший декабрь. Покончив с серией из пяти подряд матчей с одинаковым итоговым счётом 1:1, валенсийцы разгромили «Хетафе» 3:0, до 76-й минуты удерживали ничью на «Камп Ноу» (0:1), обыграли 2:1 крепкий «Реал Сосьедад», а в прошлом туре снова взялись за старое и привезли любимый счёт 1:1 из Уэски. «Бетис» же в этом сезоне – довольно стабильная команда, редко удивляющая неожиданными результатами.
Поэтому поставлю тут на самые ожидаемые исходы, и такие для меня – это победа «Леванте» с разницей в один мяч либо ничья. На то, что валенсийцы не уступят и при этом если и выиграют, то не крупнее чем в один мяч, предлагается довольно хороший для такой ставки коэффициент 1.90», — сказал Вишневский.
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