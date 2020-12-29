Австрия — Россия: прогноз Максима Лебедева на матч МЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда МЧМ-2021 Австрия — Россия.



Ставка: победа России с форой (-8) за 1.71.



«Эй, кто там ещё в группе В на Австрии не оттоптался? Россия? Ваша очередь, пацаны! Тем более вы злые после сухого поражения от чехов. Видано ли, девять лет уже не было такого, чтобы наша сборная не забивала, а тут на тебе. Как говорил премьер Черномырдин (царствие ему небесное!): «Отродясь такого не было, и вот опять!»



Сюда же надо добавить тот небольшой фактик, что в нашей группе может сложиться ситуация, когда придётся считать шайбы. Вероятность такого события не слишком велика, но она всё-таки имеется. Поэтому надо создать хороший задел, а как его вообще создать, не напихав австрийцам «полную авоську»?



В общем, как ни крути, но австрийцы мало того что вообще попали с распределением команд по группам, так ещё внутри группы попали под рассерженную сборную России. Деваться им, собственно говоря, некуда. Набрать хотя бы очка четыре, которые позволят вцепиться в элиту, негде. Поэтому остаётся расслабиться и попытаться получить удовольствие. Всё-таки не каждый день тебе гранды зубы выбивают. Это тоже наука, которая лишней не бывает.



Конечно, сборная России обязана побеждать. Про основное время даже говорить не станем, чтобы не расхохотаться. Конечно, разница должна быть более чем приличной, а ещё не помешает вратарский «сухарь», — сказал Лебедев.

Австрия — Россия. Прогноз: Ларионов и Амиров разомнутся перед матчем со Швецией на МЧМ Сборная России не смогла забить Чехии. Австрийцы попадут под горячую руку.