Австрия U20 – Россия U20: прогноз Бориса Миронова на игру МЧМ-2021 30 декабря

Известный тренер Борис Миронов дал прогноз на матч МЧМ-2021 Австрия — Россия.



Ставка: меньше 9 шайб в матче за 2.00.



«Австрия по понятным причинам является самой слабой командой в нашей группе. Команда сыграла два матча на турнире против США и Швеции и ожидаемо проиграла. Американцы разгромили австрийцев 11:0, шведы уверенно победили 4:0. Австрия очень слабо играет в атаке. Против Швеции за весь матч нанесли всего 6 бросков!



Наши ребята после классного матча против США, неожиданно испытали серьёзные проблемы с чехами. Противник выбрал грамотную тактику, очень цепко и надёжно сыграл от обороны, подловил россиян на ошибках. Может быть, это даже к лучшему, что такое поражение последовало для нас в первых матчах турнира, оно станет хорошим уроком. Не понравилось наше большинство. Тренерскому составу нужно искать варианты, да они и сами это понимают.



С Австрией у наших ребят не должно возникнуть проблем. Для России этот матч будет хорошей репетицией перед встречей со шведами. Жду большего от лидеров России. Надеюсь, против Австрии ребят прорвёт. Ставлю на уверенную победу России с разницей в шесть-семь шайб», — сказал Миронов.

Австрия — Россия. Прогноз: Ларионов и Амиров разомнутся перед матчем со Швецией на МЧМ Сборная России не смогла забить Чехии. Австрийцы попадут под горячую руку.