Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Победа «Сибири» над «Амуром» в КХЛ принесла клиенту «Фонбет» 2.6 млн рублей

Победа «Сибири» над «Амуром» в КХЛ принесла клиенту «Фонбет» 2.6 млн рублей
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал крупную ставку на матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Амуром». Он поставил 2 млн рублей на то, что в основное время поединка команды забросят как минимум 4 шайбы. Букмекер оценил этот исход коэффициентом 1.30.

С самого начала матча новосибирцы захватили инициативу и уже в первые 4 минуты встречи дважды поразили ворота хабаровчан, а ближе к концовке первого периода забросили ещё одну шайбу. А вот второй игровой отрезок оказался безголевым. И всё же ставка клиента «Фонбет» сыграла: на 45-й минуте встречи игрок «Амура» Владимир Бутузов реализовал большинство. До конца матча хабаровчане смогли забросить ещё одну шайбу.

Таким образом, ставка клиента «Фонбет» оказалась удачной. На выплату он получил 2 600 000 рублей.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020