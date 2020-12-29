Победа «Сибири» над «Амуром» в КХЛ принесла клиенту «Фонбет» 2.6 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал крупную ставку на матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Амуром». Он поставил 2 млн рублей на то, что в основное время поединка команды забросят как минимум 4 шайбы. Букмекер оценил этот исход коэффициентом 1.30.



С самого начала матча новосибирцы захватили инициативу и уже в первые 4 минуты встречи дважды поразили ворота хабаровчан, а ближе к концовке первого периода забросили ещё одну шайбу. А вот второй игровой отрезок оказался безголевым. И всё же ставка клиента «Фонбет» сыграла: на 45-й минуте встречи игрок «Амура» Владимир Бутузов реализовал большинство. До конца матча хабаровчане смогли забросить ещё одну шайбу.



Таким образом, ставка клиента «Фонбет» оказалась удачной. На выплату он получил 2 600 000 рублей.