«Эльче» — «Реал»: прогноз Константина Генича на встречу Примеры

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Эльче» — «Реал» Мадрид в 16-м туре испанской Примеры сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Реала» и меньше 4 мячей в матче за 2.08.



«Здесь всё предельно понятно, всё ясно, с одной стороны. Но мы говорим о спорте высших достижений, здесь могут быть сюрпризы.



«Эльче» недалеко от зоны вылета: после 13 матчей у дебютанта 15 очков. Но «Эльче» очень давно не выигрывает — с октября. Но не так всё печально у команды, которая располагается рядом с Аликанте. У «Эльче» целых 5 ничьих в последних 8 турах. В прошлом туре не проиграли «Осасуне».



Приезд в гости «Реала» — событие, пусть матч и без болельщиков. История встреч — это про матчи пяти-семилетней давности. «Реал» во всех матчах выиграл: где-то всухую, где-то крупно (5:1). Сейчас «Реал» на ходу — пять побед подряд в чемпионате. Даже, может быть, где-то скупо, сдержанно, не выплескивая себя, «Реал» одерживает победы. Так было, например, с «Гранадой». Думаю, и здесь может то же самое произойти. «Реал» должен продлить свою победную серию и идти вслед за «Атлетико». Не исключено, что по итогам тура «Реал» обойдёт «Атлетико».



«Победа «Реала» через тотал меньше 3.5 мяча» за 2.08. Или же «Реал» через тотал меньше 4.5 мяча за 1.6. Расплёскивать всё перед Новым годом «Реал» не будет. Впереди важные матчи, а потом ещё и Суперкубок Испании», — сказал Генич.

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