«Тоттенхэм» — «Фулхэм»: ставка Алексея Андронова на матч АПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм» в 16-м туре английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 1.80.
«Очень забавная статистика у «Фулхэма». В четырёх последних встречах у него только ничьи. По последнему месяцу возникают вопросы, как и за счёт чего «Фулхэм» может добиваться победы.
С «Тоттенхэмом» в принципе всё понятно. Простая игра с ясными акцентами. Огромная роль во всём у пары Харри Кейна и Хен-Мин Сона. Но мне не кажется, что «Фулхэм» сможет прервать свою серию в данной игре. Всё-таки «Тоттенхэм» посильнее будет, он фаворит матча. Желание у него тоже есть — уйти на Новый год в хорошем настроении. Мне кажется, «Тоттенхэм» должен побеждать.
С коэффициентом 1.80 победа «Тоттенхэма» с форой (-1) — лучшая ставка на эту игру. В худшем случае будет расход», — сказал Андронов.
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