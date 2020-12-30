«Тоттенхэм» — «Фулхэм»: ставка Алексея Андронова на матч АПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм» в 16-м туре английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 1.80.



«Очень забавная статистика у «Фулхэма». В четырёх последних встречах у него только ничьи. По последнему месяцу возникают вопросы, как и за счёт чего «Фулхэм» может добиваться победы.



С «Тоттенхэмом» в принципе всё понятно. Простая игра с ясными акцентами. Огромная роль во всём у пары Харри Кейна и Хен-Мин Сона. Но мне не кажется, что «Фулхэм» сможет прервать свою серию в данной игре. Всё-таки «Тоттенхэм» посильнее будет, он фаворит матча. Желание у него тоже есть — уйти на Новый год в хорошем настроении. Мне кажется, «Тоттенхэм» должен побеждать.



С коэффициентом 1.80 победа «Тоттенхэма» с форой (-1) — лучшая ставка на эту игру. В худшем случае будет расход», — сказал Андронов.

«Тоттенхэм» — «Фулхэм». Прогноз: аутсайдер АПЛ заставит Моуринью, Кейна и Сона страдать «Дачники» пропустили пять мячей в шести последних турах. Больше половины – с пенальти.