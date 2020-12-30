«Витязь» — «Динамо» Москва: ставка Максима Лебедева на встречу КХЛ 30 декабря

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Витязь» — «Динамо» Москва.



Ставка: ничья за 4.20.



«В предыдущем туре бело-голубые оказали «витязям» большую услугу, беспощадно грохнув красно-белых. Расстояние от девятого «Витязя» до временно седьмого «Спартака» (там ещё «Йокерит» между ними, но он явно поднимется выше из-за своего запаса несыгранных матчей) сократилось до трёх очков, при этом у подольчан на один матч меньше. То есть позиция для спурта вполне себе удачная.



Теперь московское «Динамо» может оказать «витязям» ещё бОльшую услугу, если подарит от щедрот душевных пару очков. «Спартак», как мы выяснили раньше, уже на каникулах и до января будет играть не столько в хоккей, сколько в преферанс. То есть у «Витязя» есть прекрасная возможность если не обойти красно-белых в турнирной таблице, то хотя бы обойти по потерянным очкам.



Способно ли «Динамо» на столь широкий жест? Почему бы нет? У нас всю историю отечественного хоккея красно-белые и бело-голубые любили друг друга, как кошка собаку, и подставить друг другу ножку, а ещё лучше слепить козью морду считалось высшей доблестью. Почему что-то должно измениться на этот раз? Тем более что «Витязь», почувствовав запах спартаковской крови, сам несётся галопом, сокрушая и «Авангард», и «Йокерит», и даже, представьте себе, ЦСКА.



Поэтому я рискнул бы вопреки реальному положению дел и исключительно на одной психологии поставить в этом матче на «Витязь». Конечно, не на чистую победу, а на ничью в основное время, после которой бело-голубые и подарят «витязям» второе очко с барского плеча», — сказал Лебедев.