«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании
Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Реал Сосьедад».
Ставка: ничья за 3.28.
«У «Реала» три поражения подряд (для объективности — играли против «Атлетико» и «Барсы»). Последняя победа — больше месяца назад над «Кадисом». Идут на третьем месте, но и сыграли больше конкурентов. Многое зависит от Давида Силвы, с его возвращением Сан-Себастьян прибавит. «Атлетик» играет нестабильно: громят «Бетис», а потом уступают дома «Сельте». Сейчас команды примерно равны, поставлю на ничью», — сказал Радимов.
«Атлетик» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Давид Сильва и Муньяин дадут жару в баскском дерби
«Реал Сосьедад» не выигрывает больше пяти недель, а «Атлетик» застрял в середине турнирной таблицы.
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