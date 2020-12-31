«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата Испании

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Атлетик» — «Реал Сосьедад».



Ставка: ничья за 3.28.



«У «Реала» три поражения подряд (для объективности — играли против «Атлетико» и «Барсы»). Последняя победа — больше месяца назад над «Кадисом». Идут на третьем месте, но и сыграли больше конкурентов. Многое зависит от Давида Силвы, с его возвращением Сан-Себастьян прибавит. «Атлетик» играет нестабильно: громят «Бетис», а потом уступают дома «Сельте». Сейчас команды примерно равны, поставлю на ничью», — сказал Радимов.

«Атлетик» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Давид Сильва и Муньяин дадут жару в баскском дерби «Реал Сосьедад» не выигрывает больше пяти недель, а «Атлетик» застрял в середине турнирной таблицы.