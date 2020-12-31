Швеция – США: прогноз Максима Лебедева на игру группового этапа МЧМ-2021

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч группового раунда МЧМ-2021 Швеция – США.



Ставка: победа Швеции минимум в 2 шайбы за 3.34.



«О том, как в действительности организаторы турнира относятся к той или иной команде, лучше всего смотреть по последнему туру и последним матчам. В которых изначально, ещё задолго до старта турнира, сводят основных, по мнению организаторов, действующих лиц. С группой «А» всё понятно, там в принципе всего две приличные команды. Они-то и сыграют в последнем матче группового турнира. В группе «Б» главными претендентами организаторы считают шведов и американцев. Нашу сборную они не считают за людей, ну или как минимум за приличных людей, сведя её до уровня словаков, немцев и чехов.



Некоторые наивно считают, что в Канаде спят и видят финал Канада – Россия, в котором россияне будут сметены, уничтожены и смешаны с грязью. А вот и не так! На самом деле уже давно выяснено, что в Канаде больше всего ждут финала Канада – США, в котором сметены, уничтожены и смешаны с грязью будут американцы. А со сборной России можно будет кому-нибудь из будущих финалистов разобраться в рабочем порядке на более ранних стадиях плей-офф. И пусть бьются там себе за бронзу – каждый сверчок должен знать свой шесток и уж точно не лезть в разборки взрослых дядей, так потратившихся на проведение МЧМ.



Вопрос в том, что американцам занять первое место на чемпионате будет весьма непросто. Тяжёлая у них группа, и уже есть одно поражение от сборной России. И что-то подсказывает, что в последнем матче группового этапа будет поражение второе. Шведы в группе практически непобедимы. Вот и на этот раз они спокойно и методично замесят американцев и сумеют победить не только в основное время, но и без всяких финальных штурмов, то есть с достаточно приличным преимуществом минимум в две шайбы», — сказал Лебедев.