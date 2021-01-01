«Эвертон» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на встречу АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Эвертон» — «Вест Хэм».
Ставка: гол Калверт-Льюина за 2.08.
«Думаю, нас ждет голевая игра. «Вест Хэм» регулярно забивает. Это как раз предопределяет веселую игру. «Эвертон» в порядке: 4 матча, 4 победы – это очень круто.
А вот «Вест Хэм» как раз наоборот. Несмотря на голы, результат получить крайне сложно: 1 победа в 7 встречах. Пока все тяжело для команды Дэвида Мойеса.
5 матчей не забивает Доминик Калверт-Льюин. Думаю, эта пауза сильно затянулась. Возвращение Хамеса Родригеса в этом матче ожидается.
Думаю, Доминику пора забивать. Он лучший бомбардир. Матч на новый год, будет важно забить в первой игре календарного года. Думаю, у него шансы будут (а если вспомнить об обороне «Эвертона», то и не один). Поэтому беру гол Калверта-Льюина», — сказал Казанский.
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