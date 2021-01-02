Россия — Германия: прогноз Владимира Вуйтека на матч МЧМ-2021

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на четвертьфинальный матч МЧМ-2021 Россия — Германия.

Ставка: ИТБ 1 гола Германии за 1.86.

«Германия — хорошая команда, но, естественно, не конкурент топовым сборным. У немцев были проблемы в начале чемпионата, многие игроки были на карантине. Но у них есть одно хорошее звено с игроками для НХЛ во главе с третьим номером драфта 2020-го Тимом Штюцле.



Россия, конечно, фаворит, и я уверен, что она выиграет в основное время. Россияне очень здорово сыграли против шведов, но в матче с Германией нужно будет уделить внимание первому звену немцев и не давать им много шансов в контратаках и большинстве. Думаю, Германия будет играть в чуть менее оборонительный хоккей, чем Чехия против России, но всё равно больше в обороне, и шайб в матче, мне кажется, не должно быть больше 7. Также считаю, что Германия забьёт, на сухую не пойдут и вполне реально, что сможет и 2 шайбы забить. Мастеровитым ребятам из первого немецкого звена это сделать по силам. И я остановлюсь для прогноза на второй ставке».