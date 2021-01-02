Финляндия — Швеция: прогноз Владимира Вуйтека на матч 1/4 финала МЧМ-2021

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч четвертьфинала МЧМ-2021 Финляндия — Швеция, который состоится сегодня, 2 января, в Канаде.
Ставка: ничья в основное время за 4.62.
«Очень интересный четвертьфинал, отличная интрига. Мне кажется, это матч без фаворита, встречаются приблизительно равные и знающие друг друга. команды.
Команды сильные, хотя Финляндия не так убедительно и здорово играла на групповом этапе, но и группа у неё была слабее, чем у Швеции. Финляндия добавляла в последних играх, и с мощными канадцами финны смотрелись неплохо. Шведы же, наоборот, начали отлично, но потом проиграли два матча — России и США.
Ставка на ничью — всегда риск, но мне кажется, что здесь вполне может случиться ничья — 2:2 или 3:3 — в основное время».
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