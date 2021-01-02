«Айнтрахт» — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч 14-го тура Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Байер».
Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.74.
«Первый матч Бундеслиги после Нового года. Поздравляю с Новым годом. Для футболистов из чемпионата Германии ситуация очень непривычная. Раньше была зимняя пауза примерно в месяц, что позволяло командам и отдохнуть, и как следует подготовиться ко второй части сезона. Сейчас, по сути, никакой подготовки нет. Недельный отпуск всего лишь. В каком состоянии увидим команды после праздников, сказать сложно.
Если говорить об этом матче, то здесь нужно ждать атакующего футбола и от тех, и от других. «Байер», собственно, иначе играть и не умеет. Закрываться эта команда точно не будет. А «Айнтрахт» попробует воспользоваться некоторыми проблемами в защите у Леверкузена, которые имеются.
Ставку предложу на тотал, но не буду завязываться на вариант «обе забьют». Такая игра может закончиться и крупной победой одной из команд. Например, со счетом 3:0. «Тотал больше 3 мячей» за 1.74 смотрится очень хорошо применительно к игре во Франкфурте».
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